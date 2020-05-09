قوى العدوان السعودي تواصل استهداف المناطق اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي استهداف المناطق اليمنية حيث شنت غارات في محافظة صعدة واستهدفت بالأسلحة الرشاشة مناطق بمحافظة الحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني اليوم أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة فيما استهدفت قوى العدوان بنيران أسلحتها الرشاشة مناطق متفرقة من شارع الـ 50 في محافظة الحديدة غرب اليمن.

إلى ذلك سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان السعودي في الحديدة 41 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الغرفة أن خروقات قوى العدوان شملت استحداث تحصينات قتالية في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة وسبعة خروقات بقصف مدفعي و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.