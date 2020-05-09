ألمانيا تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 168551 حالة بعد تسجيل 1251 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم بأن حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفعت أيضا في ألمانيا إلى 7369 بعد تسجيل 147 حالة جديدة.

وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة للوباء في العالم لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى.

بدورها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد في البر الرئيسي الصيني أمس.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي اليوم إنه “تم الإبلاغ عن حالة وافدة من الخارج في تيانجين وعن حالتين وافدتين أيضا مشتبه بهما في شنغهاي” مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن حالات وفاة تتعلق بالمرض.

ووفق تقرير اللجنة فقد خرج 53 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم يوم أمس مشيرة إلى أنه حتى يوم أمس وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة الإجمالية في البر الرئيسي الصيني إلى 82887 بينهم 208 لا يزالون يتلقون العلاج وتعافى 78046 شخصا فيما توفي 4633 بسبب الفيروس.

بدورها أعلنت مراكز مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية عن 13 حالة إصابة بالفيروس أمس جاء معظمها من الخارج ما يرفع عدد المصابين داخل البلاد إلى 10822.

كما سجلت تايلاند أربع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3004 حالات بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 56.

أما في المكسيك فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 31522 كما تم تسجيل 199حالة وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات 3160.

وسجلت جنوب إفريقيا أمس 663 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 8895 ووفاة 17 آخرين لتصل حصيلة الوفيات إلى 178.

وسجلت استراليا أمس 6914 إصابة مؤكدة بالفيروس بينما أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية عن حالة إصابة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 1492 حالة.

وفي باكستان أعلن رئيس حكومة إقليم السند مراد علي شاه تأكيد إصابة 516 شخصا بالفيروس من بين 2069 أعيدوا حتى الآن إلى البلاد.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية وفاة 95 شخصا وإصابة 3320 منذ أمس ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1981 والإصابات إلى 59662.

وفي إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس أعلن الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز أنه سيتم مد حجر صحي يغطي العاصمة بوينس أيرس إلى الـ 24 من أيار الجاري بالتزامن مع تخفيف القيود في باقي أنحاء البلاد.

وسجلت الأرجنتين حتى يوم أمس 5611 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و293 حالة وفاة.

بدوره أعلن وزير الصحة في رواندا دانيال نجاميجي عزم وزارته استخدام روبوتات في مراكز علاج فيروس كورونا الجديد وأماكن عامة أخرى حيث سجلت البلاد 273 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس من بينها 136 حالة شفاء.