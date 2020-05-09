عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين شخص

واشنطن- سانا

أعلن موقع وورلد ميتر المتابع للإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم بأن عدد المصابين بالفيروس تجاوز عتبة الـ 4 ملايين شخص.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الموقع قوله إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 4 ملايين و332 شخصاً.

وتشير البيانات إلى أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ مليونين و300 ألف و694 شخصاً منهم 48455 شخصاً في حالة خطيرة.

أما عدد الوفيات فقد وصل حسب الموقع إلى 275 ألفاً و424 حالة وعدد المتعافين إلى مليون و375 ألفاً و759 شخصاً.

ويتابع موقع وورلد ميتر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا بناء على المعطيات الرسمية التي تنشرها السلطات في دول العالم.