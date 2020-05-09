كورونا المستجد يودي بحياة 271780 شخصاً حول العالم

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 271780 شخصاً على الأقل منذ ظهوره أول مرة في كانون الأول الماضي.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية أكثر من 3 ملايين و896 ألفاً و790 إصابة في 195 دولة ومنطقة وبين هؤلاء شفي ما لا يقل عن مليون و268 ألفاً.

وسجلت بريطانيا 31241 وفاة من أصل 211364 إصابة وإسبانيا 26299 وفاة من 222857 إصابة وفرنسا 26230 وفاة من 174791 إصابة .

وتعتبر بلجيكا من بين البلدان الأكثر تضرراً من الفيروس حيث سجلت أعلى نسبة وفيات نسبة إلى عدد سكانها مع 74 وفاة من بين كل مئة ألف شخص تليها إسبانيا بـ 56 وفاة وإيطاليا بـ 50 وفاة والمملكة المتحدة بـ 46 وفاة وفرنسا بـ 40 وفاة وسجلت أوروبا ما مجموعه 153690 وفاة من 1681558 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة اليوم 2528 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع اجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 76 ألف شخص في حين سجلت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 17520 وفاة و324309 إصابات وآسيا 10163 وفاة و277011 إصابة والشرق الأوسط 7423 وفاة و212644 إصابة وإفريقيا 2105 وفيات و54944 إصابة وأوقيانيا 125 وفاة و8245 إصابة.

يشار إلى أنه ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس سجلت 4862 وفاة و90352 إصابة جديدة في أنحاء العالم.