ارتفاع الوفيات والإصابات في عدد من الدول العربية جراء فيروس كورونا

عواصم-سانا

ارتفعت الوفيات والإصابات في عدد من الدول العربية جراء فيروس كورونا المستجد اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم أنها سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر عدد إصابات يومي منذ ظهور الوباء و21 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و503 حالات وفاة”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم عن تسجيل 60 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي جرى فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 122941 ومجموع الإصابات بلغ 2603 والوفيات 104 فيما سجلت 1661 حالة شفاء من المرض.

بدوره أعلن اليمن اليوم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة عدن مشيراً إلى وفاة أحدها بالفيروس بينما توفي مريض آخر في محافظة لحج.

وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة إلى 35 حالة وسبع وفيات .

بدوره سجل المغرب 3 وفيات و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 186 والإصابات إلى 5711.

بدوره أعلن الأردن تسجيله 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية الأمر الذي اعتبره وزير الصحة الأردني سعد جابر “انتكاسة”.