الصحة العالمية: ينقصنا 3ر1 مليار دولار لتمويل خطة التصدي لكورونا حتى نهاية العام

جنيف-سانا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن حجم النقص في تمويل خطة المنظمة للتصدي لوباء كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام سيبلغ 3ر1 مليار دولار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي في جنيف “تفترض الخطة المحدثة أن منظمة الصحة العالمية ستحتاج إلى 7ر1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020 لمكافحة كوفيد 19”.

وأضاف غيبريسوس “تشمل هذه التقديرات المبالغ التي تلقتها منظمة الصحة العالمية حتى الآن ولكن خطة منظمة الصحة العالمية لمكافحة كوفيد 19 ينقصها 3ر1 مليار دولار”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 14 من الشهر الفائت تعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية متذرعاً بما سماه “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا.