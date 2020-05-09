كورونا يودي بحياة 2528 شخصاً في يوم واحد بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة اليوم 2528 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 76 ألف شخص.

ونقلت فرانس برس عن جامعة جونز هوبكينز إنه تم تسجيل 2528 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من76101 من أصل 1271775 إصابة بينما أعلن شفاء نحو 195036 شخصاً.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الاثنين الماضي إلى 1015 وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر عاودت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية الارتفاع لتتجاوز ألفي وفاة يومياً، وبالرغم من هذه الأرقام المرتفعة فإن البيت الأبيض يعتزم استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.