معدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا في فرنسا يعاود الارتفاع

باريس-سانا

عاود عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا في فرنسا للارتفاع ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26230 مع وفاة 243 شخصاً اليوم بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 حالة وفاة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بعدد 93 مريضاً أو ثلاثة في المئة إلى 2868 وهو أقل كثيراً من نصف العدد وقت الذروة وكان 7148 في الرابع من نيسان الفائت.

وانخفض مرة أخرى عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضاً من 23108 مرضى مسجلاً انخفاضاً متصلاً منذ ثلاثة أسابيع وهو أقل بنسبة 30 بالمئة عن عدد الذروة المسجل يوم 14 نيسان وكان 32292 مريضاً.

وستبدأ فرنسا يوم الاثنين المقبل في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين.