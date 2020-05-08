إيطاليا تتجاوز 30 ألف وفاة بفيروس كورونا وتراجع الحالات الجديدة

روما-سانا

تجاوزت حالات الوفاة في إيطاليا اليوم 30 ألف حالة نتيجة فيروس كورونا عبر تسجيل 243 وفاة مقابل 274 في اليوم السابق.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية قولها “إن عدد الوفيات بمرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في 21 شباط بلغ 30201” والولايات المتحدة وبريطانيا فقط هما البلدان الوحيدان اللذان تجاوزا هذا الرقم.

وتراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد الأفراد الذين لا يزالون يحملون المرض في إيطاليا إلى 87961 مقابل 89624 في اليوم السابق.

ويعالج 1168 شخصاً في وحدات الرعاية الفائقة اليوم مقابل 1311 أمس وذلك في تراجع مستمر منذ فترة وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 99023 شخصاً مقابل 96276 في اليوم السابق.