اختيار سيدات برشلونة للقب دوري الأضواء الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

توج فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات رسمياً بلقب دوري الأضواء الإسباني اليوم بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعبة على إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب وباء كوفيد 19.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله في بيان إن اللجنة صدقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة يوم الأربعاء ما يعني أيضاً عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام دون جماهير.

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في آذار الفائت بسبب الوباء قبل تسع جولات على النهاية.

وسينضم أتلتيكو إلى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب بلنسية وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.