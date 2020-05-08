حزب تركي: أردوغان يتحمل مسؤولية أزمات تركيا الداخلية والخارجية

أنقرة-سانا

حمل رئيس حزب السعادة الإسلامي التركي تامال كاراموللا أوغلو رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية كل الأزمات التي تعاني منها تركيا داخلياً وخارجياً.

وقال كاراموللا اوغلو في حديث تلفزيوني “هناك معارضة قوية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد سياسات أردوغان الذي ابتعد عن مبادئ الحزب وحولها إلى مجموعة تأتمر بأوامره ولم يعد يحترم أسس ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويعادي كل من يعترض عليه سياسياً واعلامياً” لافتاً إلى السياسات الفاشلة التي ينتهجها أردوغان داخلياً وخارجياً.

وأضاف رئيس حزب السعادة الإسلامي “في قانون العفو الذي أصدره أردوغان مؤخراً خرج المجرمون والقتلة من السجون وبقي الصحفيون والسياسيون المعارضون له” مشيراً إلى ازدياد عدد الصحفيين الموجودين في السجون.