تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تجددت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق الأخرى اليوم للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة ارتفاع الأسعار في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المحتجين احتشدوا اليوم أمام فروع المصارف في بيروت وطرابلس وصيدا ومرجعيون وصور والنبطية وحلبا في عكار للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية واحتجاجاً على سياسة المصارف المالية.

وفي طرابلس شمال لبنان اعتصم عدد من المحتجين أمام قصر العدل ورددوا هتافات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في محيط قصر العدل.

كما اعتصم محتجون في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك مرددين هتافات وشعارات ضد تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ونفذ محتجون في الجنوب اعتصاماً أمام مبنى مصلحة المياه في جديدة مرجعيون احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء المعيشة مؤكدين الاستمرار في الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدورة.