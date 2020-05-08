أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم وتسير صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت رويترز ان خام برنت ارتفع 76 سنتاً أو ما يعادل 58.2 بالمئة إلى 22.30 دولاراً للبرميل بعد أن هبط واحداً بالمئة تقريباً الخميس الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 31.3 بالمئة إلى 33.24 دولاراً للبرميل بعد أن هبط نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بعد مستويات متدنية بلغاها في نيسان حين انهار النفط الأمريكي دون الصفر مع ارتفاع برنت أكثر من 14 بالمئة في الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد على 22 بالمئة.