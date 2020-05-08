الرئيس الصيني: بكين وموسكو تتحملان مهمة دعم السلام العالمي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين وروسيا تتحملان مهمة خاصة في دعم السلام والأمن العالميين.

وذكر موقع روسيا اليوم أن الرئيس الصيني أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم تبادلا خلاله التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية عن استعداد بكين لمواصلة تقديم دعم قوي لموسكو في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وعن الثقة بأن روسيا ستتغلب على الوباء في نهاية المطاف.

يذكر أن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا شهدت اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق وذلك بعد تسجيل السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع أكثر من 11 ألفا أعلنت عنها أمس.