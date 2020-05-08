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الفيفا يعلن عن تغيير مؤقت في قواعد المباريات المعمول بها

2020-05-08

بيرن-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم عن إجراء تغيير مؤقت في قواعد المباريات المعمول بها يتمثل بالسماح للفرق بالقيام بخمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلاً من ثلاثة بهدف الحد من تأثير الجدول المزدحم بالمباريات المتوقع عقب جائحة كوفيد 19.

ونقلت رويترز عن الفيفا قوله في بيان.. إنه سيسمح بتطبيق التغيير الجديد في القواعد في جميع البطولات التي من المقرر أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي موضحاً أن منظمي كل بطولة هم من سيقررون تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه مشيراً إلى أنه سيكون للبطولات التي تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد حالياً الحرية في التوقف عن استخدامها عند استئناف النشاط الرياضي.

ولفت بيان الفيفا إلى أن موافقة مجلسه على هذا التغيير تهدف إلى حماية وسلامة اللاعبين.

وتوقفت معظم مسابقات كرة القدم منذ منتصف آذار الماضي لكن العديد من البطولات المحلية والاتحادات الوطنية لا تزال تأمل باستكمال الموسم.

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