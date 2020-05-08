روسيا تطور أقماراً صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

موسكو-سانا

أعلن مدير مركز بروغريس الصناعي الروسي دميتري بارانوف انطلاق العمل في مشروع تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بارانوف قوله اليوم إن “مركز بروغريس تسلم زمام المبادرة للعمل على مشروع تطوير أقمار صناعية قادرة على رصد الأرض بدقة عالية” موضحاً أن المركز بدأ بتطوير منصات ايست التي ستبنى على أساسها الأقمار الصناعية الصغيرة المزودة بتقنيات بصرية متطورة قادرة على رصد أجسام صغيرة تبلغ أبعادها 4ر0 متر.

وكان الأستاذ المساعد في كلية هندسة الفضاء بجامعة سمارا الروسية إيفان تاشينكو أعلن مؤخراً أن الكلية تتعاون مع مركز بروغريس للعمل على مشروع تطوير أقمار صناعية من نوع ايست 3 ستكون خلفاً لأقمار ايست الروسية الموجودة حالياً.

يشار إلى أن مركز بروغريس الصناعي تابع لمؤسسة روس كوسموس ويعمل حالياً على عدة مشاريع لتطوير مركبات ومعدات الفضاء منها مشروع لتطوير صواريخ فضائية قابلة لإعادة الاستخدام مرات عديدة.