ارتفاع كبير بمعدل البطالة في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

فقد الاقتصاد الأمريكي 5ر20 مليون وظيفة في نيسان الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ما يشكل أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير.

ونقلت رويترز عن التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم قوله إن معدل البطالة ارتفع إلى 7ر14 بالمئة الشهر الماضي ما يكسر المستوى القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية البالغ 8ر10 بالمئة الذي لامسه المعدل في تشرين الثاني عام 1982.

ولفت التقرير إلى الدمار الذي أحدثته إجراءات العزل العام التي فرضتها حكومات الولايات والحكومات المحلية في منتصف آذار الماضي للحد من انتشار كوفيد 19.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في وقت سابق انخفاض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة إلى 22 مليونا وجرى تعديل بيانات آذار لتظهر خسارة 871 ألف وظيفة بدلا من 701 ألف وظيفة في التقديرات السابقة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الأمريكي دخل في ركود أواخر آذار الماضي حين خضع البلد بالكامل تقريبا لإجراءات عزل عام بسبب مرض كوفيد19.