العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية وحلق فوق العديد من مناطق الجنوب.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان بأن أربع طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية خرقت منذ الصباح الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت تحليقا دائريا فوق مناطق الجنوب وإقليم الخروب وإقليم التفاح وصولا إلى بعلبك ورياق في البقاع قبل أن تغادر جنوبا باتجاه الأراضي المحتلة.

وكان طيران العدو الإسرائيلي كثف خرقه الأجواء اللبنانية أمس وحلق فوق جميع الأراضي اللبنانية.

كما أقدم أحد زوارق العدو الإسرائيلي الحربية على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وأشار بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني إلى أن متابعة موضوع هذا الخرق تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.