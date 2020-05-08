بوتين وميركل يؤكدان مواصلة التعاون الوثيق لمكافحة تفشي كورونا

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نيتهما المشتركة تقديم الدعم المتبادل لمواصلة التعاون الوثيق بين دولتيهما لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جاء ذلك وفق بيان للكرملين خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين وميركل بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 للانتصار على النازية وتحرير أوروبا والعالم منها تبادلاً في سياقه الآراء بشأن الأوضاع حول جائحة كوفيد 19.

وأفاد البيان بأن بوتين وميركل لفتا إلى شراكة روسيا وألمانيا في تسوية كثير من القضايا الدولية الملحة وإلى تطلعهما لتطوير العلاقات على نحو بناء وأشارا إلى الأهمية الرمزية لذكرى الانتصار على النازية وضرورة الحفاظ على الذاكرة التاريخية لأحداثها.

كما أكد الرئيس الروسي في رسائل تهنئة بالمناسبة ذاتها وجهها إلى كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورؤساء آخرين أهمية هذا الانتصار الذي تم بتعاون الاتحاد السوفييتي في حينه وعدد من الدول الأخرى المناهضة للنازية والحاجة الملحة لاستمرار هذا التعاون في الوقت الراهن.