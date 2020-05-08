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المخابرات الألمانية: واشنطن تحاول التغطية على فشلها بالتعامل مع كورونا بتوجيه الاتهامات لبكين

2020-05-08

برلين-سانا

أكدت المخابرات الألمانية أن المزاعم الأمريكية حول منشأ فيروس كورونا محاولة من الولايات المتحدة لتحويل الانتباه عن فشلها في السيطرة عن الوباء.

وذكرت مجلة دير شبيغل اليوم أن تقريرا للمخابرات الألمانية شكك في المزاعم الأمريكية القائلة إن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني وجاء فيه إن “الاتهامات محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في السيطرة على المرض”.

ووفق التقرير فإن الاتهامات الأمريكية محاولة متعمدة لحرف الاهتمام العام بعيدا عن إخفاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت المجلة إلى أن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف “الخمس أعين” تقديم أدلة تدعم الاتهام.

ودأب العديد من المسؤولين الامريكيين مؤخرا على توجيه الاتهامات العشوائية للصين على أنها منشأ فيروس كورونا وأنها تخفي معلومات عنه غير أن الصين رفضت ذلك مؤكدة أنه محاولة لتسييس الوباء.

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