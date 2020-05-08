وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا

سجلت وزارة الصحة البلجيكية 107 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8521 والإصابات إلى 52011.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 103 وفيات و3390 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 1886 والإصابات 56342.

السلطات الصحية في إيران سجلت 1556 إصابة و55 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 104 الاف والوفيات 6541.

وفي اندونيسيا أكدت وزارة الصحة تسجيل 336 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 13112 كما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة إلى 943 فيما تعافى 2494 شخصا.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في الفلبين تسجيل 11 وفاة و120 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 10463 والوفيات إلى 696 في حين تعافى 116 مريضا ليرتفع الإجمالي إلى 1734.

وزارة الصحة في سنغافورة رصدت 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي فيها إلى 21707 فيما سجلت ماليزيا 68 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6535 حالة في حين تجاوز عدد الإصابات في بولندا الـ 15 ألفا وبلغت الوفيات 756 حالة وفق السلطات الصحية وفي عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 154 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3112.