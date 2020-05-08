عقار صيني ضد كورونا يحصل على موافقات دخول أسواق ثماني دول

بكين-سانا

حاز عقار صيني جديد ضد فيروس كورونا موافقة دخول أسواق ثماني دول وذلك في إطار الجهود لمواجهة انتشار هذا الوباء.

ونقلت شينخوا عن شركة ييلينغ لإنتاج الأدوية ومقرها مدينة شيجياتشوانغ حاضرة مقاطعة خبي شمال الصين قولها إن كبسولة ليانهوا تشينغون أدرجت رسميا كعقار صيني من قبل سلطة علوم الصحة بسنغافورة.

من جانبه قال وشيانغ جيون المدير العام للشركة إن هذه الكبسولة حصلت على موافقات السوق من إدارات الأدوية في ثماني دول بينها البرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور وسنغافورة.

وأظهرت الملاحظة السريرية لعلاج الفيروس في المستشفيات الصينية المخصصة أن أدوية صينية تقليدية بما في ذلك كبسولة “ليانهوا تشينغون” فعالة في علاج أكثر من 90 بالمئة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.