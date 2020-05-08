بوتين: اتهام الاتحاد السوفييتي بإشعال الحرب العالمية الثانية هراء

موسكو-سانا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم محاولات اتهام الاتحاد السوفييتي بإشعال الحرب العالمية الثانية بـ “الهراء”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في فيلم للمخرج أندريه كوندراشوف بعنوان “حرب الذاكرة” معلقا على الاتهامات الموجهة للاتحاد السوفييتي بالتحضير للحرب العالمية الثانية وإشعالها.. “من هاجم من في الـ 22 من حزيران 1941 نحن أم ألمانيا.. ما هذا الهراء”.

وأضاف: “ليس لدينا ولا يجب أن يكون لدينا أي إحساس بالذنب لقد قدمنا 27 مليون مواطن سوفييتي ثمنا للانتصار لذلك لا ولن نبرر موقفنا أمام من يحاول إعادة كتابة التاريخ”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” نشرت تقريرا أمس الأول عن الحرب العالمية قالت فيه.. “إن الانتصار في أوروبا تم إحرازه عندما سلمت القوات المسلحة الألمانية نفسها دون شروط إلى الحلفاء وضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية”.