تراجع بالحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في روسيا

موسكو-سانا

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق وذلك بعد تسجيل السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع أكثر من 11 ألفا أعلنت عنها أمس.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 10699 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا 187859 حالة.

وسجلت الغرفة 98 وفاة جديدة جراء الوباء ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1723 فيما تماثل للشفاء 2805 أشخاص ليصل عدد المتعافين إلى 26608 أشخاص.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أقاليم روسيا وتعود أغلبيتها 5846 حالة إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في البلاد بـ 98522 إصابة و956 وفاة.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت أمس تسجيل 11232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية فى أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية تفشى الوباء في البلاد.