العراق.. القضاء على اثنين من إرهابيي داعش في الموصل

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القضاء على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية في الموصل شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إن قوة مشتركة من لواء في الفرقة الخامسة عشرة وخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى “تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في تنظيم “داعش” والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم.

وكانت القوات العراقية المشتركة أعلنت مؤخرا مقتل خمسة من إرهابيي “داعش” بينهم متزعم في التنظيم في محافظة الأنبار غرب العراق.