برشلونة يعلن استئناف لاعبيه للتدريبات

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات بعد طول غياب بسبب الحظر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الكتالوني في بيان: “سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي بعد البروتوكول الذي وضعته رابطة الليغا وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 30ر9 صباحا بتوقيت وسط أوروبا في المدينة الرياضية خوان جامبر”.

وأضاف البيان: “سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي والملعب الثاني والملعب الثالث حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث تكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية”.

وختم البيان: سيصل اللاعبون إلى مرافق النادي مرتدين أطقم التدريب الخاصة بهم من أجل الدخول مباشرة إلى ملعب التدريبات وبمجرد انتهاء المران سيعودون مباشرة إلى المنزل دون دخول غرفة تغيير الملابس.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الاثنين الماضي أن كل الأندية ستبدأ إجراء الاختبارات للاعبيها هذا الأسبوع ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول يتضمن أربع مراحل لاستئناف المباريات دون جماهير في حزيران المقبل.