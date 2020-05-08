2448 وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 2448 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي فيها إلى 75543.

ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1254750 شخصا بعد تسجيل أكثر من 27300 إصابة جديدة كما تماثل للشفاء منهم نحو 195 ألفا.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الاثنين الماضي إلى 1015 وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر عاودت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية الارتفاع لتتجاوز ألفي وفاة يوميا وبالرغم من هذه الأرقام المرتفعة فإن البيت الأبيض يريد استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس نهاية شباط الماضي هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من جراء الوباء سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنها تعد لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة.