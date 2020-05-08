المغرب تسجل 160 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الرباط-سانا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5548.

ونقلت رويترز عن محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في النشرة اليومية إن السلطات الطبية لا تزال تضع 9631 مخالطا لمصابين تحت المراقبة الطبية.

وأضاف اليوبي أنه لم تسجل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبقى إجمالي عدد الوفيات مستقرا عند 183 حالة بينما انخفضت نسبة الوفيات إلى 3ر3 بالمئة مشيرا إلى أن 162 مصابا تماثلوا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 2179 وترتفع نسبة الشفاء إلى 3ر39 بالمئة.

وكشفت أرقام مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية أن سياسة البلاد المتمثلة في اتخاذ إجراءات استباقية منذ ظهور أولى الحالات مكنت المغرب من تجنب نحو نصف مليون من الإصابات و15 ألف حالة وفاة.