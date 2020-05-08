إصابة 3 لاعبين في الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

روما سانا

أعلن نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بكرة القدم اليوم إصابة ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من العاملين بالنادي بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النادي قوله إنه بعد الفحوصات المخبرية التي أجريت أمس نعلن أن ثلاثة رياضيين وثلاثة أشخاص من الطاقم الصحي التقني ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حيث شرع النادي حسب البروتوكول في عزل الأشخاص ذوي الصلة بهم.

وأضاف فيورنتينا أن باقي الفريق سيخضع للاختبارات غدا استعدادا لبدء التدريب الذي سيكون على أساس طوعي.

وتجري أندية دوري الدرجة الأولى اختبارات للاعبي الفرق والموظفين تزامنا مع استعدادها للعودة إلى ملاعب التدريب هذا الأسبوع لبدء جلسات تدريبية فردية.