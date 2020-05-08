وفيات فيروس كورونا تقارب الـ 267 ألفاً حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 266919 شخصا منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه استنادا إلى مصادر رسمية فقد سجلت 3806440 إصابة في 195 دولة ومنطقة تماثل منهم للشفاء 100197.

ففي الولايات المتحدة والتي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة سجلت 8622 وفاة تليها البرازيل ب615 وبريطانيا بـ 539 حالة.

ولدى الولايات المتحدة أكبر عدد اجمالي من الوفيات الذي يصل الى 74844 من أصل 119244 إصابة في حين أعلن عن شفاء ما لا يقل عن 189910 مصابين.

وتحتل المركز الثاني بريطانيا بـ 30615 حالة وفاة من أصل 206715 إصابة والأرقام التي جمعت من وكالات الصحة البريطانية الثلاثاء تضع رقم الوفيات عند 32 ألفا لكن هذه الارقام تغطي فقط الحالات التي يكون فيها الاشتباه بـ كوفيد19 كمسبب وحيد للوفاة إضافة إلى الأشخاص الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لناحية الإصابة بالفيروس.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا التي كانت بؤرة تفش للوباء في اوروبا سابقا 95829 والاصابات 215858 وفي اسبانيا 26070 وفاة و221447 إصابة وفي فرنسا 97825 وفاة و174791 إصابة أما الصين فسجلت ما مجموعه 4633 وفاة و82885 إصابة بينها 77957 حالة شفاء.

ومنذ أمس الأول أعلنت جزر القمر عن أول وفاة بـ/كوفيد19/ على أراضيها وبلغ إجمالي عدد الوفيات في أوروبا 151576 من أصل 1655117 إصابة وفي الولايات المتحدة وكندا 79328 وفاة و1308935 إصابة وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 16489 وفاة و305604 إصابات وفي آسيا 10001 وفاة و 269025 إصابة وفي الشرق الاوسط 7335 وفاة و206208 إصابات وفي أفريقيا 2065 وفاة من اصل 53334 إصابة وفي أوقيانيا 125 يشار إلى أن الإحصاءات التي تستند الى بيانات جمعت من السلطات الوطنية للدول ومن منظمة الصحة العالمية لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات.