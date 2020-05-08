نحو 26 ألف وفاة بفيروس كورونا في فرنسا

عواصم-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 25987 حالة وفاة بعد تسجيل 178 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لاحصائية جديدة لمديرية الصحة العامة الفرنسية فإن الحصيلة اليومية كانت أدنى من تلك المسجلة في اليوم السابق حيث تواصل تراجع الضغط على وحدات العناية المركزة وبات عدد الذين يتلقون العلاج أقل بـ 186 شخصا عن حصيلة أمس كما تراجع العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة إلى ما دون عتبة ثلاثة آلاف ليصبح 2961 شخصا.

ويأتي الإعلان عن حصيلة الوفيات اليومية وهي أقل بمئة عن حصيلة الوفيات اليومية المعلنة يوم أمس بعيد تأكيد الحكومة الفرنسية أن الرفع التدريجي للعزل يمكن أن يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وفي بريطانيا دعا رئيس الحكومة بوريس جونسون سكان البلاد إلى التحلي بالصبر في مواجهة الحجر المفروض منذ نهاية آذار الماضي وذلك قبل ثلاثة أيام من إلقائه خطابا يفترض أن يعلن فيه عن تخفيف “محدود جدا” لبعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا.

وفي اسكتلندا أكدت رئيسة الحكومة نيكولا ستورجن أنه لن يتم تخفيف القيود إلا في حال سمحت المعطيات العلمية بذلك.

وفي آسيا تخطت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا عتبة عشرة آلاف حالة من أصل /269025/ إصابة وهي حصيلة أدنى بكثير من تلك المسجلة في أوروبا /151576 وفاة/ وفي الولايات المتحدة وكندا /79328 وفاة/ وفقا لاحصائية جديدة لوكالة فرانس برس.

وفي إفريقيا أعلن خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة تسجيل 393 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة جديدة خلال الساعات الأريع والعشرين الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها و482 حالة وفاة.