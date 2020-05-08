الصحة العالمية: كورونا قد يقتل 190 ألفا في أفريقيا في عامه الأول إذا لم يتم احتواؤه

نيروبي-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن فيروس كورونا المستجد قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83 ألفا و190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في أفريقيا في عامه الأول إذا لم يتم احتواؤه.

وذكرت رويترز أن هذه التوقعات جاءت ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن أفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء وهو ما قالت مديرة المنظمة الإقليمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إنه ليس الواقع لحسن الحظ.

وقالت مويتي في تصريح منفصل “قد يصبح كوفيد 19 جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا .. نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج”.

وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات في الأماكن العامة والسفر الدولي وحظر التجوال ضمن إجراءات أخرى لكبح انتشار الفيروس.

واجتاح الفيروس أفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى ومعدلات انتشاره هناك أبطأ من غيرها لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه قد يتحول إلى تفش طويل الأمد ولسنوات.