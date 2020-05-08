وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألف شخص

واشنطن-سانا

كشف إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 75 ألف شخص اليوم.

وطبقا لإحصاء الوكالة وتحليل للبيانات من مشروع تعقب كوفيد بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 25ر1 مليون شخص مع استمرار حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع بعدة ولايات منها إيلينوي وميريلاند ومينيسوتا وتينيسي وتكساس وفرجينيا وويسكونسن.

وشهدت ولايتا نيويورك ونيوجيرزي اللتان بهما أكبر عدد من حالات الإصابة تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويتوقع بعض خبراء الصحة تصاعدا في عدد الوفيات في وقت لاحق من الصيف الحالي مع رفع الولايات الأمريكية لأوامر البقاء في المنزل وبدء تدفق الأمريكيين على المطاعم والذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية من جديد.