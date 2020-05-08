أوركسترا معهد صلحي الوادي تحتفل بذكرى افتتاح دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

اختارت أوركسترا طلاب معهد صلحي الوادي أن تطلق عملها عبر الأقنية الرقمية في الذكرى الـ 16 لافتتاح دار الأسد للثقافة والفنون ففي 7 أيار من عام 2004 كان العرض الأول الافتتاحي على خشبة الدار حيث كان معظم العازفين الحاليين في الفرق السورية أطفالا او يافعين لتبث الصفحة الرسمية للدار معزوفة كلاسيكية بقيادة المايسترو اندريه معلولي بهدف إيصال رسالة بأن العمل التعليمي مستمر رغم كل الظروف لتخريج جيل موسيقي يرفد الحركة الموسيقية بالمبدعين.

وفي تصريح لسانا قال المايسترو معلولي “اليوم يصادف 16 عاما على افتتاح دار الأسد وبهذه المناسبة أحببنا مشاركة جمهور الدار بهذا الحدث المهم على المشهد الثقافي السوري” موضحا أن العمل أخذ جهدا كبيرا ومتابعة مستمرة من قبل الطلاب وفريق عمل متكامل لتطبيق فكرة التعليم المستمر عبر الأون لاين.

واعتبر المايسترو معلولي أن العمل يسهم في تنفيذ أهداف دار الأسد برؤيتها الجديدة لعام 2020 من خلال دعم الأطفال والمواهب الواعدة ومتابعتها لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال قادرون على تجاوز كل الصعاب وإيجاد الحلول والبدائل لمتابعة العمل والعلم وإيصال رسالة الفن.

ونفذ العمل بحسب معلولي عبر الأساليب والتقنيات التعليمية الحديثة مع استثمارها بالشكل الأمثل مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أعمالا جديدة إضافة إلى افتتاح قناة رسمية لدار الأسد عبر منصة اليوتيوب.

رشا محفوض