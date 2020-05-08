مبابي رسمياً هداف للدوري الفرنسي بكرة القدم

باريس-سانا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي بكرة القدم اليوم منح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المتوج بلقب الدوري المحلي لقب هداف البطولة في موسم 2019- 2020 رسميا برصيد 18 هدفا.

وكانت الرابطة قد أنهت منافسات الدوري قبل أوانها نهاية شهر نيسان الماضي بعد شهر ونصف على تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كما أعلنت تتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب رغم تبقي عشر جولات على نهايته الفعلية.

ورغم تعادل مبابي مع لاعب موناكو وسام بن يدر بعدد الأهداف إلا أن الأخير سجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء في حين لم يسجل نجم المنتخب الفرنسي أي هدف من ركلة جزاء ما منحه الأفضلية.

واختير لاعب وسط الفريق الباريسي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أفضل صانع أهداف في الدوري برصيد 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم.