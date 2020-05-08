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قوى العدوان السعودي تواصل اعتداءاتها على اليمن

2020-05-07

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي تصعيدها واستهدافها عددا من المناطق في اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تصريح اليوم إن قوى العدوان نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 11 عملية هجومية وتسللا في جبهات الحدود والجوف ومأرب والبيضاء والضالع مشيرا إلى أن غارات العدوان في تصعيد حيث بلغت الأسبوع الماضي 110 غارات على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.

وأضاف سريع أن غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 نيسان الماضي وحتى اليوم بلغت أكثر من 76 عملية هجومية وتسللا وأكثر من 810 غارات جوية.

وكان مواطن يمني استشهد في وقت سابق اليوم في قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

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