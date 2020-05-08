طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية وحلق فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولاً حتى شكا ونفذتا طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة.

وأضاف البيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصولا حتى صور ثم غادرت باتجاه فلسطين المحتلة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية ظهر اليوم فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى صيدا وصور وبيروت وضواحيها.