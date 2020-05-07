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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان تطورات تفشي وباء كورونا 

2020-05-07

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع المتعلق بأزمة فيروس كورونا والتعاون الثنائي في مواجهة تداعياتها.

وجاء في بيان للكرملين إن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي اليوم على تعزيز التنسيق بين الجانبين في مواجهة هذا الوباء حيث اقترح الرئيس الأمريكي إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا.

وتناول الطرفان أيضا الوضع في سوق النفط العالمية حيث “تم التأكيد على أن اتفاق أوبك الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من ايار الجاري أبرم في وقت مناسب وترك أثره العملي على استقرار أسعار النفط”.

واعتبر الجانبان أن البلدين وعبر الشراكة بينهما قادران على تحقيق الكثير في حل المشاكل الملحة العصرية بما في ذلك ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وحل الصراعات الإقليمية ومكافحة الأوبئة.

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