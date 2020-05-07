التربية تؤكد على أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة أقساطها السنوية إلا بعد الحصول على موافقتها

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية على أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة أقساطها السنوية الا بعد الحصول على موافقتها مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات زيادة الأقساط هو 15-7-2020.

وطلبت الوزارة من مديرياتها بالمحافظات في تعميم في تعميم تلقت سانا نسخة منه إبلاغ أصحاب المؤسسات بعدم زيادة الأقساط قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولا تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.

وأشارت الوزارة الى ضرورة التقيد بأحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب الإثرائية على أن تعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية وأولياء الأمور بها سنويا قبل التسجيل.

ولفتت الوزارة إلى أن حجب هذه المعلومات يعد مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة وتوجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبين بزيادة أقساطها السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15-7-2020 ولا يتم النظر بأي طلب بعد تاريخه.

وكانت الوزارة طلبت من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤءسسات التعليمية الخاصة موافاتها بالأقساط المدرسية السنوية للعام الدراسي 2020-2021 ليتم دراستها واعتمادها أصولاً.