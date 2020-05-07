الوفيات بفيروس كورونا في هولندا تتجاوز خمسة آلاف والإصابات تقترب من 42 ألفاً

عواصم-سانا

سجلت هولندا اليوم 455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 41774.

وأعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا في تحديثه اليومي أن الوفيات في البلاد زادت أيضاً بواقع 84 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 5288 وفاة.. وحذر المعهد من أنه لا يسجل سوى الحالات المؤكدة وأن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

وفي السويد أعلنت وكالة الصحة العامة أن الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف وهو ما يزيد كثيراً عن دول شمال أوروبا المجاورة كالدنمارك والنرويج وفنلندا حيث اتبعت السلطات هناك نهجاً أكثر صرامة ووصل العدد الرسمي للوفيات في السويد إلى 3040 ارتفاعاً من 2941 أمس.

وأشارت وكالة الصحة إلى أن السويد لم تطبق إجراءات صارمة في التعامل مع انتشار فيروس كورونا وتركت معظم المدارس والمحلات التجارية والمطاعم مفتوحة وتعتمد على تدابير طوعية تركز على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

وفي اسكتلندا تم تسجيل 59 وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1762.

وفي فيتنام أحصت وزارة الصحة الفيتنامية 17 إصابة أخرى بكورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 288 بينما بلغت الحالات التي تم علاجها 233.

وسجلت بنغلادش 706 حالات إصابة جديدة بالفيروس و13 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 12425 والوفيات 199.

وعربياً أعلنت السلطات الصحية القطرية عن تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل ارتفاعاً مقارنة مع إحصاءات أمس 830 إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة حتى اليوم 18890 حالة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 9 إصابات في اليوم السابق ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 784.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 278 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6567 بينما سجلت السودان 3 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي السعودية تم تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33731 كما أعلنت عن تسجيل 10 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 219.

من جانبها أعلنت المغرب عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 5505 بينما سجلت الجزائر حتى الآن 483 وفاة بزيادة 7 وفيات والإصابات 5182 بزيادة 185.

وفي الأردن أعلنت السلطات أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 484 بزيادة 11 حالة والوفيات بقيت عند 9 دون تسجيل أي زيادة.