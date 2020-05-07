إسمنت حماة سوقت 280 ألف طن من الإسمنت في أربعة أشهر

حماة-سانا

سوقت الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة خلال الأشهر الأربعة الماضية 280 ألف طن من مادة الإسمنت بمختلف أصنافها.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي جعبو لمراسل سانا أن قيمة المواد المسوقة بلغت 11 مليار ليرة متوقعا أن تشهد السوق المحلية ارتفاعاً في حجم الطلب على الإسمنت في الفترة القادمة.

ولفت جعبو إلى أن الشركة باشرت أعمال تشغيل وحدة إنتاج مواد البناء من الزرادة والنحاتة والبحص الخشنة بهدف تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص منها بسعر منافس وجودة عالية مشيراً إلى أن مبيعات الشركة من مادة البلوك منذ بداية هذا العام حتى نهاية نيسان الماضي بلغت 260 ألف بلوكة من مختلف المقاسات.

وبدأت شركة إسمنت حماة مؤخراً إنتاج أطاريف الطرق بهدف تزويد جهات القطاع العام والخاص بهذه المادة اللازمة لأرصفة الطرقات.