التجارة الداخلية بدير الزور: تنظيم 218 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام الحالي

دير الزور-سانا

أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع أن عدد الضبوط التموينية التي نظمتها دوريات حماية المستهلك بدير الزور بلغ 218 ضبطاً منذ بداية العام ولغاية تاريخه.

وأشار الهزاع في تصريح لـ سانا إلى أن الضبوط توزعت لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وحيازة مواد منتهية الصلاحية والاتجار بالمواد الإغاثية وحيازة مواد مجهولة المصدر والغش والتدليس لافتاً إلى تنظيم ضبوط في قطاع الأفران شملت نقص وزن ربطات الخبز وإنتاج خبز سيء الصنع والاتجار بالخبز كمادة علفية إضافة إلى ضبوط اللحوم بينما بلغ عدد الاغلاقات الإدارية 64 إغلاقاً والإحالة موجوداً للقضاء 45 حالة نتيجة مخالفات جسيمة.

وبين الهزاع أن دوريات حماية المستهلك تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع كل الفعاليات الشعبية بهدف ضبط الأسعار فتم تلقي ومعالجة 21 شكوى تموينية لافتاً إلى أن المواد الأساسية تتوافر في المحافظة بصورة جيدة وتكفي حاجة المواطنين وهناك تعاون مع فرع السورية للتجارة واتحاد الفلاحين بالمحافظة لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ابراهيم الضللي