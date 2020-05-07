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علماء إيطاليون يعلنون إنتاج أول لقاح يوقف انتشار فيروس كورونا في الخلايا البشرية

2020-05-07

روما-سانا

أعلن فريق علمي إيطالي عن نجاحه في إنتاج “أول لقاح” لفيروس كورونا المستجد بعد تجارب طويلة طبقت على الفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وذكرت صحيفة “ذي صن” أن العلماء من شركة “تاكيس بايوتيك” قاموا بحقن اللقاح ببعض الحيوانات التي أبدت استجابة سريعة وأنتجت أجساماً مضادة منعت الفيروس من إصابة الخلايا.. واكتشف الخبراء أنهم قادرون على إنتاج أجسام مضادة من شأنها منع الفيروس دخول الخلايا البشرية.

ويرتكز اللقاح على حقن كمية صغيرة من الشيفرة الوراثية المستنسخة من الفيروس في الجسم حيث يعمل اللقاح بطريقة مماثلة كما لو كان المتلقي مصاباً بالفيروس الحقيقي لأنه يؤدي إلى استجابة مناعية من قبل أجهزة المناعة في جسد الإنسان.

بدوره أشار الدكتور أندرو بريستون المتخصص في الميكروبات واللقاحات في جامعة “باث” إلى أن العلماء أخذوا عينات من الفئران وحقنوها في الخلايا البشرية ثم أضافوا الفيروس على عينات من الخلايا التي زودت باللقاح وأخرى غير مزودة باللقاح ولاحظ العلماء أن الأجسام المضادة أوقفت الفيروس عن إصابة الخلايا البشرية.

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