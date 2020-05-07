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السورية للتجارة بحمص تطرح الخضار والفواكه المسوقة من المزارعين والمنتجين في ست من صالاتها

2020-05-07

حمص-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص اليوم طرح الخضار والفواكه المسوقة من الفلاحين المنتجين في عدد من صالاته المنتشرة بالريف والمدينة.

وذكر عماد ندور مدير فرع السورية للتجارة في تصريح لـ سانا أن تسوق الخضار والفواكه من المزارعين والمنتجين وطرحها في الصالات ومنافذ البيع يهدف بصورة رئيسة إلى خفض الأسعار مبيناً أنه تم طرح الخضار والفواكه بست صالات كتجربة أولى أربع منها في المدينة شملت صالات “الزهراء- النازحين- وادي الذهب- كرم اللوز” إضافة إلى صالتين بريف حمص في “القصير وربلة”.

وقال ندور إن أسعار المواد المطروحة أرخص من بقية المحال بنسبة تصل في بعضها إلى 45 بالمئة مبيناً أن المراحل التالية ستشمل كل الصالات في المحافظة.

صبا خيربك

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