استشهاد مواطن يمني في عدوان سعودي جديد على محافظة صعدة

صنعاء-سانا

استشهد مواطن يمني اليوم في قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “العدو السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في المديرية ما أدى إلى استشهاد مواطن” مشيراً إلى أن مرتزقة العدوان يتعمدون وبشكل يومي استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم في المديريات الحدودية ما يتسبب بخسائر بشرية ومادية.

وكان أربعة يمنيين بينهم طفل استشهدوا في وقت سابق اليوم جراء قصف لقوى العدوان السعودي على مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

إلى ذلك نفذ طيران العدوان أربع غارات جوية على منطقة العرقوب بمديرية خولان الطيال اليوم.