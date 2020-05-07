دعماً لمرضى السرطان… فرع الاتحاد الرياضي بحمص ينظم حملة تبرع بالدم

حمص-سانا

دعماً لمرضى السرطان أقام فرع الاتحاد الرياضي بحمص اليوم حملة تبرع بالدم وذلك في بنك الدم بالمشفى العسكري.

رئيس فرع الاتحاد الرياضي بحمص فيصل الدربي ذكر في تصريح لمراسلة سانا الرياضية أن حملة التبرع بالدم جاءت لمساعدة مرضى السرطان ولا سيما في الظروف الراهنة حيث تم فيها اتخاذ كل الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا وتم التنسيق مع إدارة مركز بنك الدم لسد حاجة المركز في هذه الفترة.

بشير فرزات رئيس مكتب الألعاب الفردية لفت إلى أهمية الحملة في تأمين احتياجات مرضى السرطان من مختلف الزمر الدموية وإلى دور هذه الحملات في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخها في حين بينت بتول ناصر رئيسة مكتب المراكز التدريبية والرياضات الخاصة أن هذه الحملة تأتي في إطار نشاطات الفرع التطوعية في العديد من المجالات والتي تعكس وجود الرياضيين فيها وتبرز دورهم المجتمعي التنموي.

رامي ونوس رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه أوضح أن الهدف من مشاركته اليوم بهذه الحملة هو التأكيد على تعزيز ثقافة التطوع باعتباره شرطاً ضرورياً للارتقاء بواقع المجتمع نحو الأفضل.