مبادرة أهلية لتأمين الخضار للأهالي بسعر التكلفة في قرية نمرة شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

بمبادرة من المجتمع المحلي في قرية نمرة شهبا بريف السويداء تم استجرار أكثر من ثلاثين طناً من الخضار وبيعها بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء المادية عن أهالي القرية التي يقطنها نحو سبعة آلاف نسمة.

المبادرة وفق أحد منسقيها ركان الأباظة جاءت للحد من الارتفاع في أسعار الخضار مبيناً لمراسل سانا أنه يجري تسوق الخضار من قبل لجنة أهلية من سوق الهال بدمشق ليتم بيعها بالقرية بسعر التكلفة ضمن 4 مراكز لمحال قدمها أصحابها مجاناً.

ووفقاً لأحد مؤسسي المبادرة نهاد زين الدين الذي قدم سيارته لاستجرار الخضار فإن فكرة المبادرة تنطلق من مساعدة تحمل ديمومة بدلاً من تقديم سلة غذائية أو مبلغ مالي مشيراً إلى أن نتائجها بدت واضحة عبر تصريف الخضار المستجرة بشكل فوري عقب تسوقها نظراً لأسعارها المناسبة ونوعيتها الجيدة.

وعقب تقديمه محله لبيع الخضار المستجرة للقرية دون أي مقابل وجد حافظ ناصر بهذه المبادرة مساهمة لوضع حد لجشع بعض التجار وتوفير احتياجات أبناء قريته مؤكداً أهمية تعميمها في مختلف مناطق المحافظة بما يسهم بتخفيض الأسعار.

ووفقا للمواطن عمر الجباعي فإن هذه المبادرة جاءت نتيجة تكاتف أهالي القرية ولقيت تفاعلاً معها ورضا لدى المواطنين.

بينما أبدى المواطن جمال اليونس إعجابه بهذه المبادرة التي تعكس تكاتف أبناء المجتمع في أصعب الظروف حيث يتم استجرار الخضار المنوعة وتأمين احتياجات المواطنين منها بأسعار مناسبة.

عمر الطويل