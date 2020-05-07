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عــاجــل مراسل سانا: قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين يقطعون مياه الشرب من محطة آبار علوك والتي تغذي مدينة الحسكة وريفها الغربي.

الخضار في السورية للتجارة بحمص

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