الخضار في السورية للتجارة بحمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عنتير في ذكرى الشهداء: تضحيات شهدائنا أفشلت مخططات الطامعين بالوطن
2020-05-07
جاليتنا في روسيا تجدد وقوفها إلى جانب الوطن بمواجهة ما يتعرض له
2020-05-06
برلماني أوروبي: الإجراءات القسرية الغربية ضد سورية غير شرعية
2020-05-06
نائب تشيكي يدين الإجراءات القسرية الغربية على سورية
2020-05-05
الخارجية الإيرانية: مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة
2020-05-04
الخارجية: سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للصلف والتمادي الإسرائيلي والأمريكي على الشرعية الدولية
2020-05-03
نقابي تشيكي: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية غير إنسانية
2020-05-02
محليات
الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية مساءً
2020-05-07
النقل: إعادة دوام الأكاديمية السورية للتدريب البحري اعتباراً من الـ 31 الجاري
2020-05-06
التربية تصدر النماذج الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة
2020-05-06
قواتنا المسلحة تحيي ذكرى عيد الشهداء-فيديو
2020-05-06
وزير التعليم العالي: تعميم التقويم الجامعي المفصل والمعدل لجميع المراحل غداً
2020-05-06
إخماد حريق في شركة الغزل والنسيج بحمص – فيديو
2020-05-06
الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا: إعادة دوام الجامعات 31 الجاري وتشغيل وسائط النقل الجماعي اعتباراً من الأحد القادم
2020-05-06
رياضة
أليساندرو ماتري نجم يوفنتوس وميلان السابق يعلن اعتزاله رسمياً
2020-05-07
يوفنتوس الإيطالي يعلن شفاء لاعبه ديبالا من فيروس كورونا
2020-05-06
يوفنتوس يعود للتدريبات رسمياً
2020-05-06
اقتراح بتقصير زمن المباريات لاستئناف (البريميرليغ)
2020-05-05
رسمياً… برشلونة يعود لتدريباته الجماعية بعد توقف لـ 50 يوماً
2020-05-05
تأجيل بطولة أوروبا للسباحة إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا
2020-05-05
فرق تشرين وحطين وجبلة تعاود تدريباتها استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-05-05
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-07
المركزي يطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019
2020-05-06
السوق الشعبي في حي قنينص باللاذقية فرصة لتسويق المنتجات ومنافسة سعرية تنعكس إيجاباً على المستهلكين
2020-05-06
زراعة 18 ألف هكتار بمحصول العدس في أراضي إدلب المحررة من الإرهاب
2020-05-06
انهيار سوق العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خلال نيسان الماضي
2020-05-06
سوق باب سريجة بدمشق.. حركة نشطة مع انخفاض أسعار بعض الخضروات
2020-05-06
ضبط أحد العاملين في السورية للتجارة يحتكر المواد والسلع الغذائية ويتاجر بها-فيديو
2020-05-06
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قواتنا المسلحة تحيي ذكرى عيد الشهداء-فيديو
إرهابيو (الحزب التركستاني) المدعوم من النظام التركي يدمرون برج محطة كهرباء زيزون الحرارية بريف إدلب-فيديو
الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا: إعادة دوام الجامعات 31 الجاري وتشغيل وسائط النقل الجماعي اعتباراً من الأحد القادم
وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية
مخطط جديد للاحتلال لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية جنوب الضفة الغربية
روحاني: سنرد بحزم على أي إجراء أمريكي لعرقلة رفع الحظر التسليحي
برلماني أوروبي: الإجراءات القسرية الغربية ضد سورية غير شرعية
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مراسل سانا: قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين يقطعون مياه الشرب من محطة آبار علوك والتي تغذي مدينة الحسكة وريفها الغربي.
الخضار في السورية للتجارة بحمص
2020-05-07
تصوير: سامر الشامي
الخضار في السورية للتجارة بحمص
2020-05-07
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