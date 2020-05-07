مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية واقتلعوا مئات الأشجار في أراضيها.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا إن المستوطنين اعتدوا على أراضي الفلسطينيين في البلدة واقتلعوا 450 شجرة حمضيات.

وتصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه من اعتداءاتهم على الفلسطينيين من خلال اقتحام مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

بحرية الاحتلال تجدد استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

كما جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.

وذكرت وكالة معا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.