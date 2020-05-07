أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 في تقريرها اليومي أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 11231 إصابة جديدة بالفيروس موزعة في 84 منطقة في روسيا بينما تم الإبلاغ عن 88 وفاة و2476 حالة شفاء.

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للإصابات بوباء كورونا في عموم روسيا بلغ 177160 والعدد الكلي للوفيات 1625 وعدد المتعافين 23803 أشخاص.